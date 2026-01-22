Impulsa Juan Carlos Valladares más alianzas internacionales

MADRID, ESPAÑA.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros turísticos más importantes a nivel mundial, el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann participó en una serie de actividades orientadas a fortalecer la proyección turística de México, impulsar la cooperación internacional y generar nuevas oportunidades de inversión para el país.

Durante su visita a FITUR Madrid, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo que reúne a destinos, empresas y autoridades del sector, Valladares sostuvo reuniones con representantes del ámbito turístico, autoridades internacionales y actores clave de la industria, con quienes intercambió experiencias y conoció buenas prácticas que permiten seguir posicionando a México y a San Luis Potosí como destinos competitivos, diversos

y confiables.

El legislador subrayó que el turismo es un motor esencial del desarrollo económico, al generar empleo y bienestar social, por lo que destacó la importancia de construir alianzas internacionales que fortalezcan la conectividad, la inversión y la innovación en este sector estratégico, particularmente para destinos con alto potencial como San Luis Potosí. En este sentido, afirmó que fortalecer al turismo también significa respaldar a las pequeñas y medianas empresas, al empleo local y a las economías regionales que sostienen la vocación turística del estado.

"El turismo no sólo conecta destinos, conecta oportunidades. Espacios como FITUR permiten que México y San Luis Potosí continúen proyectándose al mundo con una visión moderna, sostenible y de largo plazo", señaló el diputado federal.

En particular, Valladares resaltó el potencial turístico de San Luis Potosí, entidad que se ha consolidado por su diversidad natural, cultural y patrimonial, con vocación para el turismo de naturaleza, de aventura, cultural y gastronómico, y con capacidad para integrarse de manera competitiva a las rutas turísticas nacionales e internacionales, donde la fortaleza está en su gente, en sus tradiciones, en su historia y en la capacidad de cada región para ofrecer algo distinto, lo que abre oportunidades para atraer inversión, generar empleo local y consolidar al turismo como un verdadero motor de desarrollo regional.

La participación del diputado federal en FITUR Madrid forma parte de una agenda internacional orientada a fortalecer la presencia de México y de San Luis Potosí en el mundo.