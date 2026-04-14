Impulsa Juan Carlos Valladares rescate de Bomberos y Cruz Roja

El legislador del PVEM Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó en su casa de enlace la iniciativa para fortalecer a instituciones de atención de emergencias ante representantes del Patronato de Bomberos y de la Delegación de Cruz Roja de San Luis Potosí.

El diputado federal por el PVEM presentó la iniciativa que someterá a consideración del Pleno del Congreso para fortalecer de manera estructural a las instituciones de atención de emergencias en todo el país.

La iniciativa reforma y adiciona disposiciones de cuatro ordenamientos federales: la Ley General de Protección Civil, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Aduanera y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y busca crear un modelo integral de apoyo a los cuerpos de Bomberos y a la Cruz Roja Mexicana mediante incentivos fiscales, simplificación de trámites, coordinación institucional y transparencia en el uso de recursos, sin generar gasto público adicional.

De acuerdo con el Censo Nacional de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 2022 del INEGI, sólo 47.3% de los municipios del país cuenta con un cuerpo de bomberos; 62% de los existentes reporta carencias en equipamiento básico y 78% manifiesta insuficiencia de personal. Por su parte, la Cruz Roja brinda más de 10 millones de servicios anuales, pero 70% de sus ingresos operativos depende de donaciones y colectas.

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"No podemos permitir que quienes nos salvan la vida tengan que pedir prestado el equipo o improvisar con recursos propios. Es una deuda de justicia social que este Congreso debe saldar. Quise que Bomberos y Cruz Roja de San Luis Potosí fueran los primeros en conocer esta iniciativa, porque ellos son quienes la necesitan y quienes mejor pueden decirme si va en la dirección correcta", señaló el legislador.

La propuesta se sustenta en 6 ejes concretos: Reconocimiento institucional a Bomberos y Cruz Roja como actores estratégicos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Facilitar donaciones mediante simplificación administrativa y fiscal.

Crear un Registro Nacional voluntario de instituciones de atención de emergencias que por primera vez permita conocer cuántos cuerpos existen, dónde están y qué necesitan.

Promover mecanismos de coordinación voluntaria entre los tres órdenes de gobierno sin imponer obligaciones presupuestales a ningún municipio ni entidad.

Simplificar trámites aduaneros para importar equipo donado desde el extranjero.

Crear un marco legal para que Bomberos y Cruz Roja participen como primeros respondientes en emergencias ocurridas en carreteras federales.

La iniciativa será presentada esta semana ante el pleno de la Cámara de Diputados.