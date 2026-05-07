Impulsa San Luis Potosí ordenamiento inmobiliario

Viene una nueva aplicación normativa que evitará fraudes inmobiliarios o transacciones imprecisas, con el reordenamiento legal de avalúos

catastrales, informó el síndico municipal capitalino Víctor Salgado Delgadillo.

Cuestionado acerca de las implicaciones de la norma en la prevención de fraudes inmobiliarios, dijo que ya hay certeza jurídica en las operaciones de compra-venta, pero la nueva App también ayudará en el cálculo del traslado de dominio, el segundo ingreso más fuerte de la Alcaldía.

Agregó que las especificaciones de la norma ayudan a que exista una valuación catastral acorde a la realidad de cada predio de San Luis Potosí. Añadió que la ley también permite que la compra-venta de inmuebles se desarrolle en términos realistas, de manera que la evaluación catastral del Ayuntamiento sea acorde con las condiciones reales de la superficie del terreno, que pueden incluir aspectos relacionados con la zona de la que se trata y que a su vez la plusvalía esté condicionada por reglas precisas.

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Dijo que también hay elementos para evitar malas interpretaciones a la hora de tasar un predio en la operación de compra-venta o incluso de arrendamiento por factores que no estaban previstos en las disposiciones legales.

Añadió que antes de la reglamentación, el diagnóstico indicaba que no habían condiciones convincentes de los inmuebles y entonces, las condiciones de construcción, si tiene servicios, si cuenta con coeficientes acordes al programa de ordenamiento territorial y urbano, se adaptará más a su valor real.