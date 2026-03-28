Inauguran Altar de Dolores en Villa de Pozos

Se llevó a cabo la inauguración del tradicional Altar de Dolores que forma parte las expresiones culturales de Semana Santa que distingue a Villa de Pozos.

En el marco de actividades de Semana Santa en el municipio de Villa de Pozos, la Presidenta Concejal, Paty Aradillas, inauguro el Altar de Dolores, una de las tradiciones más importantes y representativas de identidad cultural de la región, impulsadas por la dirección de Cultura, que resalta el valor fundamental de esta expresión que se ha transmitido de generación en generación.

La ceremonia se llevó a cabo en la cabecera municipal, dentro de las instalaciones de la biblioteca municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", donde se acondicionó un entorno especial para resaltar los elementos característicos del altar: flores, papel picado, veladoras y representaciones simbólicas que evocan el dolor de la Virgen María, en una muestra viva de la riqueza cultural que distingue a Villa de Pozos.

Durante el evento, se destacó la importancia de preservar las manifestaciones que forman parte del patrimonio intangible del municipio, ya que fortalecen la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo de las y los habitantes. Además, como parte de esta tradición, se realizó la entrega de agua de sabor y alimentos a la ciudadanía, fomentando la convivencia y el compartir comunitario que caracteriza estas celebraciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de esta celebración, la presidenta concejal también inauguró un altar simbólico en las instalaciones del Antiguo Rastro Municipal, ampliando así los espacios de encuentro y convivencia familiar. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener vivas las tradiciones que honran las raíces de Villa de Pozos y enriquecen el tejido social en un ambiente de respeto, cultura y significado.