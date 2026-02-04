Inauguran nueva celda para disposición final de basura

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, informó que la inauguración de una nueva celda de disposición final en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CEPRIS), operado por Red Ambiental, representa una garantía para la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos que se generan en la capital.

Durante su explicación, Mendieta Rivera destacó que esta nueva infraestructura, ubicada en la comunidad de San Juanico y cerca de Periférico Norte, cumple con la Norma Oficial Mexicana 083, que regula la disposición final de residuos sólidos urbanos, y aseguró que su operación permitirá reducir al mínimo los impactos ambientales.

Detalló que la celda cuenta con una geomembrana que evita la filtración de lixiviados líquidos generados por la descomposición de los residuos, lo que impide la contaminación del suelo y del medio ambiente.

Además, señaló que el manejo dentro de esta celda permitirá una descomposición adecuada de los residuos, sin malos olores y sin presencia de fauna nociva, lo que mantiene condiciones controladas en el entorno.

Mendieta Rivera subrayó, también, que este sistema permite garantizar la trazabilidad de los residuos domiciliarios, asegurando que todo lo recolectado en la ciudad llegará a este sitio y no terminará en tiraderos clandestinos o fosas.

En este contexto, afirmó que San Luis Potosí cuenta con una de las mejores plataformas de recolección y tratamiento de residuos, y destacó que, a nivel estatal, la capital es el único municipio con un centro de estas características.

En cuanto a la capacidad operativa, recordó que en la ciudad se procesan alrededor de mil 200 toneladas diarias de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos.

También mencionó que el municipio ya realiza separación de materiales como papel, cartón, PET y aluminio, y adelantó que se trabaja en convenios para integrar el manejo de vidrio y tetrapak, además del procesamiento de aceites.

Finalmente, informó que el Ayuntamiento cuenta actualmente con siete contenedores soterrados y reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en la separación de residuos, como parte del avance hacia un modelo de economía circular.