Incendio de Cerritos fue provocado

Luego de los primeros indicios, se determinó que fue provocado el reciente incendio forestal en el municipio de Cerritos, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

FGE investiga incendio forestal en Cerritos

Si bien hasta el momento no hay personas detenidas por la afectación al medio ambiente, ya se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con los responsables, complementó.

El comandante refirió que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se encuentra en proceso de cuantificar los daños, porque la conflagración no afectó todo el predio, dado que se segmentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reunión con municipios para control de quemas

Reportó que sostuvo una reunión con las ocho presidencias municipales de la región Altiplano, en aras de atender y cumplir con la definición de la línea negra, es decir, delimitar tres metros a partir de la carretera hacia abajo para la realización de quemas.

En entrevista, destacó la relevancia de la delimitación, porque no sólo el efecto lupa puede detonar los incendios, sino que, ante el incremento del turismo aumenta la probabilidad que los visitantes arrojen colillas de cigarro.

"Tiene que ser una quema supervisada por parte de Conafor, Protección Civil y los ayuntamientos; con su Protección Civil lo tienen que realizar", remató Ordaz Flores.