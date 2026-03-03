logo pulso
Incendio de Cerritos fue provocado

La Conafor está en proceso de cuantificar los daños

Por Rubén Pacheco

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio de Cerritos fue provocado

Luego de los primeros indicios, se determinó que fue provocado el reciente incendio forestal en el municipio de Cerritos, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

FGE investiga incendio forestal en Cerritos

Si bien hasta el momento no hay personas detenidas por la afectación al medio ambiente, ya se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con los responsables, complementó.

El comandante refirió que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se encuentra en proceso de cuantificar los daños, porque la conflagración no afectó todo el predio, dado que se segmentó.

Reunión con municipios para control de quemas

Reportó que sostuvo una reunión con las ocho presidencias municipales de la región Altiplano, en aras de atender y cumplir con la definición de la línea negra, es decir, delimitar tres metros a partir de la carretera hacia abajo para la realización de quemas.

En entrevista, destacó la relevancia de la delimitación, porque no sólo el efecto lupa puede detonar los incendios, sino que, ante el incremento del turismo aumenta la probabilidad que los visitantes arrojen colillas de cigarro.

"Tiene que ser una quema supervisada por parte de Conafor, Protección Civil y los ayuntamientos; con su Protección Civil lo tienen que realizar", remató Ordaz Flores.

    Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian
    SLP

    Pulso Online

    De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares

    México debe aprender del caso Irán: Alito Moreno
    SLP

    El Universal

    Señaló que hay necesidad de defender la libertad y el Estado de derecho frente a la violencia

    Suman 29 casos de gusano barrenador en ganado: Sedarh
    SLP

    Rubén Pacheco

    El vector contaminante proviene del sur del país, dijo Díaz Salinas

    INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027
    SLP

    Samuel Moreno

    Liliana Díaz de León señaló que es una institución consolidada que se adaptará a eventuales cambios legales