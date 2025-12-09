Incia Soledad operativo para evitar accidentes con pirotecnia

logo pulso
Por Leonel Mora

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
La Dirección de Protección Civil de Soledad, iniciará este jueves 11 su operativo de prevención y vigilancia para eliminar el riesgo de accidentes con pirotecnia con motivo de las fiestas de la Virgen de Guadalupe, operativo que se extenderá a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con Martín Bravo Galicia, titular del área municipal, el monitoreo tendrá énfasis en las colonias populares que es donde más se usan los artefactos con pólvora a pesar de que no existe autorización municipal para ello.

Aclaró que las y los artesanos que se dedican a elaborar castillos de fuegos artificiales cuentan con permisos de nivel federal para realizar su trabajo pero que, de cualquier manera, deben cumplir una serie de requisitos y medidas de seguridad como acordonar la zona y crear un perímetro de seguridad alrededor del castillo y estar certificados en el combate de incendios generados por pirotecnia.

Estos artesanos deben cumplir con al menos el 90 por ciento de los requisitos. Cuando no es así, el material puede ser confiscado por la autoridad municipal o estatal aún cuando los permisos sean de índole federal.

Bravo Galicia expuso que algunos de los "puntos rojos" en cuestión de uso de pirotecnia sin permiso o ilegal son las colonias de La Virgen, La Sierra, Hogares Populares Pavón, San Felipe y Fracción Rivera entre otras, mientras que en la cabecera municipal esta situación se presenta con poca frecuencia.

