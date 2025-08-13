Incluye EU a SLP entre los estados con riesgo de 'terrorismo'

Aunque San Luis Potosí mantuvo el nivel 2 en la alerta de viaje del Departamento de Estado de EE.UU., el gobierno de Donald Trump agregó el terrorismo como motivo de riesgo para los visitantes.

La entidad es una de las 30 en las que se incluyó la actividad terrorista entre los peligros para los viajeros, junto con el secuestro y la actividad de grupos criminales.

En la alerta anterior, emitida el 30 de septiembre del año pasado, San Luis Potosí ya estaba en nivel 2, que aconseja extremar precauciones, pero sin restricciones de viaje para empleados del gobierno estadounidense.

En la nueva actualización, el aviso señala:

“Existe un riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

Pese a ello, el reporte indica que en el mapa de zonas restringidas para el consulado de Monterrey, San Luis no presenta áreas prohibidas para funcionarios estadounidenses.

