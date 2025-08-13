logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incluye EU a SLP entre los estados con riesgo de 'terrorismo'

Administración de Trump mantiene al estado en el nivel 2 de seguridad en su más reciente alerta de viaje

Por Jaime Hernández

Agosto 13, 2025 01:26 p.m.
A
Foto: Alerta de viaje de EE.UU

Foto: Alerta de viaje de EE.UU

Aunque San Luis Potosí mantuvo el nivel 2 en la alerta de viaje del Departamento de Estado de EE.UU., el gobierno de Donald Trump agregó el terrorismo como motivo de riesgo para los visitantes.

La entidad es una de las 30 en las que se incluyó la actividad terrorista entre los peligros para los viajeros, junto con el secuestro y la actividad de grupos criminales.

En la alerta anterior, emitida el 30 de septiembre del año pasado, San Luis Potosí ya estaba en nivel 2, que aconseja extremar precauciones, pero sin restricciones de viaje para empleados del gobierno estadounidense.

En la nueva actualización, el aviso señala:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Existe un riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

Pese a ello, el reporte indica que en el mapa de zonas restringidas para el consulado de Monterrey, San Luis no presenta áreas prohibidas para funcionarios estadounidenses.

Te puede interesar: Aforo superado en concierto de Marilyn Manson

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incluye EU a SLP entre los estados con riesgo de terrorismo
Incluye EU a SLP entre los estados con riesgo de terrorismo

Incluye EU a SLP entre los estados con riesgo de 'terrorismo'

SLP

Jaime Hernández

Administración de Trump mantiene al estado en el nivel 2 de seguridad en su más reciente alerta de viaje

Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno
Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno

Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno

SLP

Rubén Pacheco

El aforo de ese espacio se habría superado varias veces el 100 por ciento de su capacidad

Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)
Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

SLP

Rolando Morales

Vecinos denunciaron a Pulso que hay enormes baches, fugas y pavimentaciones pendientes

Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro
Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro

Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro

SLP

Rolando Morales

Dueños de casas son clave para autorizar las rehabilitaciones y reducir focos de inseguridad, dijo Enrique Galindo