Incrementa ASF número de auditorías en el estado

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incrementó el número de auditorías practicadas a San Luis Potosí durante la revisión del ejercicio fiscal 2024, al sumar un total de 24 procedimientos, tres más que en años anteriores, informó el titular de la Contraloría General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.

El contralor explicó que el aumento en las revisiones responde a una mayor exigencia del ente fiscalizador federal, lo que representa nuevos retos para la administración estatal; sin embargo, aseguró que hasta el momento el estado presenta un desempeño favorable en la atención de las auditorías en curso.

Precisó que será en febrero cuando se conozcan los resultados del tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación, documento en el que se detallará cómo fue evaluado San Luis Potosí en la revisión de la Cuenta Pública 2024 y el estado que guardan las observaciones formuladas.

Aguiñaga Muñiz advirtió que el próximo año será clave en materia de obra pública, particularmente en proyectos de infraestructura vial, por lo que la Contraloría reforzará la vigilancia sobre la ejecución de los trabajos, con énfasis en la calidad de las obras y en la correcta aplicación de los recursos.

Añadió que la dependencia mantendrá una supervisión permanente en los procesos de contratación y ejecución, a fin de prevenir irregularidades y atender oportunamente cualquier observación que pudiera derivarse de las auditorías federales.

Finalmente, señaló que el objetivo es cerrar el proceso de fiscalización con resultados positivos y garantizar que el aumento en la inversión pública se traduzca en obras funcionales y transparentes para la ciudadanía.