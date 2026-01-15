logo pulso
Incrementa demanda en albergues por frío

Más de 500 personas han recibido atención, revela CEPC

Por Rolando Morales

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Incrementa demanda en albergues por frío

El Frente Frío Número 27 provocó un incremento en la demanda de refugios temporales en San Luis Potosí, donde más de 500 personas han recibido atención, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores.

De acuerdo con el funcionario, el operativo desplegado en las cuatro zonas del estado ha permitido trasladar y atender a personas afectadas por las bajas temperaturas, principalmente en municipios del Altiplano y la capital potosina.

Ordaz Flores detalló que solo en la capital fueron auxiliadas alrededor de 200 personas, mientras que el resto acudió a albergues habilitados en municipios como Real de Catorce, Villa de Ramos, Vanegas, Guadalcázar y Santa Catarina, donde se localizaron las temperaturas más bajas, incluso por debajo de los cero grados.

Además, Protección Civil ha distribuido entre 3 mil y 3 mil 500 apoyos, entre chamarras, cobertores y cobijas, como parte de las acciones preventivas para enfrentar las condiciones climáticas extremas.

Ordaz reconoció que aún existe población vulnerable que se resiste a acudir a los refugios, principalmente adultos mayores que pernoctan en plazas públicas, hospitales y alrededores de planteles escolares, a quienes se les ha apoyado con prendas térmicas y bebidas calientes.

Sobre incidentes asociados al frío, afirmó que hasta el momento se mantiene saldo blanco, sin fallecimientos recientes en vía pública; sin embargo, recordó que en diciembre se registró la muerte de una persona debido a intoxicación por monóxido de carbono al encender fuego dentro de su hogar.

