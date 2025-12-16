Incrementan en SGS, accidentes viales por concentración de autos

Horacio Obregón Coronado, director de Seguridad Vial de Soledad, informó que hasta ahora, los accidentes vehiculares se han incrementado poco en esta temporada de festividades. Principalmente, se han registrado choques menores por alcance.

De cualquier forma, ante el incremento paulatino de automovilistas en las principales vialidades, se está empleando a todo el estado de fuerza, en tres turnos, para prevenir accidentes tanto en la cabecera municipal como en centros comerciales, colonias y localidades rurales de la demarcación.

El mando policial mencionó que ha habido incremento en la carga vehicular debido a que muchas personas ya recibieron su aguinaldo y otras prestaciones de fin de año y comenzaron a realizar sus compras navideñas.

Apuntó que se han registrado embotellamientos en calles de la cabecera municipal y alrededor de los principales centros comerciales del municipio, pero que se procura hacer monitoreo y enviar agentes a agilizar el tráfico en donde es necesario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Obregón Coronado recomendó a la población anticipar y calcular sus tiempos de salida y traslado y procurar, en la medida de lo posible, el uso de vías alternas en lugar de circular por las calles y avenidas más concurridas.