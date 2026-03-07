logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

SLP

Indaga FGE muertes de 2 civiles en Matehuala

Aunque el gobernador dice que no existió una confusión

Por Rubén Pacheco

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Indaga FGE muertes de 2 civiles en Matehuala

Después que la Guardia Civil Estatal (GCE) mató a dos civiles en Matehuala durante un operativo, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona manifestó que los dictámenes periciales de la FGE determinarán cómo y en qué circunstancias fallecieron las víctimas, sin embargo, consideró que no existió una confusión.

"Los guardias civiles están totalmente detenidos, pero sí hay una investigación, porque bueno, se intentaron dar a la fuga este carro (donde viajaban las víctimas); la Guardia Civil los corretea y por ahí tuvieron ahí algunos intercambios de algunas cosas ahí, que es lo que está checando Fiscalía", expuso. 

Refirió que, si bien se debe indagar cómo sucedieron los hechos, la corporación de seguridad estatal no bajará la guardia y seguirá "apretando" contra la delincuencia en las cuatro regiones del estado.

"Vamos apoyar mucho a la familia en ese sentido, hasta que no sean deslindadas las responsabilidades de un lado y de otro lado", exteriorizó. 

Dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación al respecto, y se encuentra en proceso de definir la situación jurídica de los tres elementos de la GCE.

 Afirmó que Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encuentra reunido con los familiares de las víctimas mortales, a fin de brindar todo el apoyo gubernamental.

Después de presentar la Copa Potosí, acompañado por el futbolista mexicano Rafael Márquez, adujo que Matehuala es uno de los últimos municipios de la entidad que restan por "limpiar" de la delincuencia.

