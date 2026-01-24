logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

SLP

Indagan si actos vandálicos en la Alameda son por encargo

Por Rolando Morales

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
Indagan si actos vandálicos en la Alameda son por encargo

 El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que la Policía Municipal mantiene detenidos de forma recurrente por robo y sabotaje a la infraestructura pública, y ahora busca determinar si estos actos son realizados por encargo.

El edil señaló que tan solo recientemente se logró la detención de una persona que presuntamente robaba más de 70 metros de cable, y que en promedio se registran una o dos detenciones por semana relacionadas con este tipo de delitos.

De acuerdo con Galindo, la Alameda Juan Sarabia concentra al menos 76 actos de sabotaje, mientras que la Calzada de Guadalupe se ubica como el segundo punto con mayor incidencia. También mencionó afectaciones recientes en la zona de Himno Nacional, donde daños a circuitos eléctricos provocaron fallas visibles en el alumbrado.

El alcalde explicó que las autoridades han identificado tres causas principales en las afectaciones al alumbrado público: sabotaje intencional, robo que implica daño a la infraestructura y desperfectos técnicos propios del sistema. Subrayó que el sabotaje es el fenómeno más recurrente.

Sobre la posible participación de terceros que paguen por estos actos, Galindo indicó que la Policía Municipal está interrogando a los detenidos para conocer si reciben instrucciones, si alguien los envía o si obtienen algún pago por realizar el daño. Agregó que ya existen denuncias formales ante el Ministerio Público por estos hechos.

