Indispensable proteger área hídrica capitalina

Con el respaldo de estudios técnicos y científicos de distintas disciplinas, el presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Abraham Quintero García, manifestó su total acuerdo con la propuesta para declarar áreas de protección hídrica en el estado, al considerar que se trata de una medida necesaria y prioritaria.

Señaló que los análisis realizados coinciden en la urgencia de establecer declaratorias de áreas hidrológicas protegidas, especialmente en zonas catalogadas como de alto riesgo, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico a largo plazo.

Quintero García informó que, como parte del impulso a esta iniciativa, se han sostenido reuniones en la Ciudad de México con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en las que se ha presentado el proyecto para la creación de estas áreas de protección en la entidad.

Destacó que la importancia de esta propuesta va más allá del abastecimiento de agua para consumo humano, ya que también tiene implicaciones directas en la seguridad alimentaria, la salud pública y la preservación ecológica, al tratarse de zonas naturales estratégicas vinculadas al cuidado y disponibilidad del recurso hídrico.

Finalmente, subrayó que la protección de estas áreas representa una acción integral con múltiples beneficios sociales y ambientales, por lo que reiteró su respaldo a la aprobación de la iniciativa.