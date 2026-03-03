Industria acerera invertirá 5,100 mdp

Además de la inversión en proceso de implementación para Grupo Acerero, Aceros San Luis anunció una inversión aproximada de 5 mil 100 millones de pesos para la construcción de un tren de laminado para maquinaria.

A ese respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, anunció que la inversión abrirá 500 nuevos empleos.

Dijo que por lo que respecta a Grupo Acerero, seguirá creciendo ya que están en puerta anuncios de nuevas inversiones. Las precisiones serán dadas a conocer por el propio inversionista y la Sedeco.

Informó que no hay proyectos cancelados ni detenidos, muchos de ellos podrían avanzar a partir de junio en adelante, una vez que se considere que hay certidumbre para invertir. Consideró que no hay mucho problema porque las empresas que se están animando a invertir lo están haciendo de manera independiente al escenario internacional de incertidumbre multifactorial.

Dijo confiar en que en el caso de San Luis Potosí, la decisión para invertir en la industria acerera será la señal de la nueva dinámica que está cobrando el desarrollo de la entidad, a partir de la ampliación de inversiones en materia de industria automotriz y de actividad industrial complementaria o de otros giros.