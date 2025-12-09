Industria automotriz dará empleo a 1,500 trabajadores

Vienen nuevas compañías que reforzarán la industria automotriz y al mismo tiempo, darán un aproximado de mil 500 empleos a trabajadores, aunque aún, se encuentra en espera el anuncio de las inversiones y es un hecho que sucederán cosas positivas para los obreros de San Luis Potosí, aseguró Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)

Dijo que para el sector laboral, el panorama se ve prometedor, porque hay empresas en proyecto y con toda seguridad agregarán un valor a las cadenas de suministro.

Añadió que la mayor parte de las empresas que vienen son de capital chino, pero todas las compañías están ligadas a la industria automotriz y serán proveedoras para la zona centro del país.

Agregó que también hay planes de apertura de empresas que trabajan con la fabricación de productos y componentes de origen taiwanés. En el mismo proyecto se encuentra una inversión de origen vietnamita, que los empresarios determinaron instalar también en San Luis Potosí.

Dijo que los domicilios de las empresas que vienen en camino ya están determinados y únicamente falta el anuncio de la inversión y en su caso el inicio de construcción para la operación.

Los empleos se generarán en el periodo de enero a marzo.

Aclaró que el segundo semestre de 2026 dependerá de las condiciones bajo las que se desarrolle la relación comercial bilateral de México y Estados Unidos, pero al menos las primeras noticias indican que 2026 viene muy bien.