logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Industria automotriz dará empleo a 1,500 trabajadores

El anuncio fue dado por el secretario general de la CTM en SLP, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero

Por Martín Rodríguez

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Industria automotriz dará empleo a 1,500 trabajadores

Vienen nuevas compañías que reforzarán la industria automotriz y al mismo tiempo, darán un aproximado de mil 500 empleos a trabajadores, aunque aún, se encuentra en espera el anuncio de las inversiones y es un hecho que sucederán cosas positivas para los obreros de San Luis Potosí, aseguró Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)

Dijo que para el sector laboral, el panorama se ve prometedor, porque hay empresas en proyecto y con toda seguridad agregarán un valor a las cadenas de suministro.

Añadió que la mayor parte de las empresas que vienen son de capital chino, pero todas las compañías están ligadas a la industria automotriz y serán proveedoras para la zona centro del país.

Agregó que también hay planes de apertura de empresas que trabajan con la fabricación de productos y componentes de origen taiwanés. En el mismo proyecto se encuentra una inversión de origen vietnamita, que los empresarios determinaron instalar también en San Luis Potosí. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dijo que los domicilios de las empresas que vienen en camino ya están determinados y únicamente falta el anuncio de la inversión y en su caso el inicio de construcción para la operación. 

Los empleos se generarán en el periodo de enero a marzo. 

Aclaró que el segundo semestre de 2026 dependerá de las condiciones bajo las que se desarrolle la relación comercial bilateral de México y Estados Unidos, pero al menos las primeras noticias indican que 2026 viene muy bien.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia
    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    SLP

    Pulso Online

    PC llamó a no usar pirotecnia este 12 de diciembre.

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito
    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    SLP

    Naomi Alfaro

    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal
    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal

    "Siempre hay una 'bolsita' para apoyo a municipios", dice García Vidal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Secretaría de Finanzas confirmó que harán préstamos para fin de año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año
    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    SLP

    Redacción

    El programa "Acaba tu deuda de una vez" ofrece reducciones del 50% al 30%