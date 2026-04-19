Industria automotriz en SLP se mantiene sólida

La industria automotriz asentada en San Luis Potosí, mantiene una estructura sólida basada en la diversificación de mercados y cadenas de suministro, lo que le permite sostener su operación más allá del consumo local y reducir riesgos ante cambios en el entorno internacional, señaló el director general del Clúster Automotriz en el estado, Luis Alberto González Olvera.

El representante del sector explicó que las empresas proveedoras instaladas en la entidad no dependen de un solo destino de venta, ya que además de abastecer a las armadoras establecidas en el estado, también tienen presencia en otros mercados nacionales e internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa.

Detalló que esta diversificación permite que las autopartes fabricadas en San Luis Potosí formen parte de cadenas de suministro globales, lo que fortalece la competitividad del sector y amplía las oportunidades de crecimiento para las empresas instaladas en la región.

González Olvera subrayó que esta integración internacional ha sido clave para consolidar al estado como un punto estratégico dentro de la industria automotriz en Norteamérica, al formar parte de un esquema de producción interdependiente entre México, Estados Unidos y Canadá.

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