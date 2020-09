Infonavit detecta 567 viviendas invadidas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en San Luis Potosí, contabilizó 103 viviendas abandonadas; 39 deshabitadas; cuatro vandalizadas y 567 invadidas.

El delegado del Infonavit, Martín Dorantes Peña, señaló que todas esas casas cuentan con un dueño, debido a que fueron acreedores a un crédito y que eso se corroboró con el historial de financiamiento, pero que se desconoce el motivo del abandono.

En el caso de los predios invadidos, es por integrantes de organizaciones sociales que buscan cualquier pretexto para meterse a esas viviendas.

Explicó que el Infonavit realizará las acciones que sean de su competencia en el caso de las viviendas que ya no fueron pagadas, "pero las acciones jurídicas corresponden al dueño, a quien se le otorgó ese crédito y que por alguna circunstancia permitieron esa invasión".

Expuso que cuentan con un programa de recuperación de vivienda abandonada, mediante el que tarde o temprano se regularizarán.

"Algunas casas no solo son invadidas por grupos sociales, sino que en algunas situaciones el dueño acordó con alguien más el habitarla y es cuando comienzan los problemas de que ya no pagan los créditos y se extravía el rumbo del acreditado original, situación que se presenta por no avisar al Infonavit", concluyó.