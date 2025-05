Continúa campaña de vacunación antirrábica en Soledad

En coordinación con el Gobierno Estatal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, hace un llamado a la población para sumarse a la campaña de vacunación antirrábica impulsada por los Servicios de Salud, la cual se está llevando a cabo en diversos centros de salud del municipio.

Esta campaña tiene como objetivo prevenir el virus de la rabia, una enfermedad que afecta a perros y gatos.

La vacunación se encuentra disponible desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de mayo, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., salvo el viernes, día en que la atención será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Los centros de salud participantes se ubican en las colonias UPA, San Antonio, Rancho Nuevo, Villa de Cactus, Primero de Mayo y 21 de Marzo. Se cuenta con un suministro suficiente de vacunas, por lo que se extiende la invitación a toda la ciudadanía, con el fin de promover la salud pública y el bienestar de los animales de compañía.

Asimismo, la unidad móvil Ambudog del municipio se ha sumado a esta estrategia, comenzando con la aplicación de vacunas antirrábicas desde este jueves.

En esta jornada, estará presente en las colonias Rivas Guillén Norte y Santa Mónica, y la próxima semana se desplazará a San Felipe, La Virgen y San José.