Inicia Interapas reparación del pozo Rivera en SGS

El organismo operador Interapas realiza la instalación del nuevo equipo de bombeo en el Pozo Rivera, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con el objetivo de restablecer y reforzar el suministro de agua potable en las colonias afectadas por la falla del sistema.

Desde la semana pasada, personal técnico retiró el equipo anterior y efectuó análisis especializados para determinar las condiciones del pozo y los trabajos necesarios para su reactivación.

Actualmente, las labores se concentran en la colocación de la nueva tubería a gran profundidad y el montaje del nuevo equipo de bombeo, procesos que requieren maniobras de alta complejidad.

De acuerdo con Interapas, los trabajos podrían concluir en el transcurso del martes, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, lo que permitiría iniciar el restablecimiento gradual del servicio por red en la zona de influencia del pozo.

Mientras se completan las reparaciones, el organismo mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna en colonias como Fracción Rivera, La Virgen, Minas San Pedro, Haciendas de las Cruces, Villa Dorada, San Rafael, Real San Pedro, Campo Rivera, Cabecera Municipal de Soledad, Las Higueras, entre otras, las cuales han sido afectadas desde que el pozo quedo fuera de operación el pasado 19 de enero.

Interapas informó que continuará actualizando a la ciudadanía sobre el avance de las labores y la normalización del servicio a través de sus canales oficiales.