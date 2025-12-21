Inicia operativo de vigilancia en escuelas

Con el inicio del periodo vacacional de invierno, el municipio de Villa de Pozos activó un operativo de vigilancia en los planteles educativos, con el propósito de prevenir robos y actos vandálicos en las instalaciones escolares.

La estrategia contempla rondines permanentes en más de un centenar de escuelas, mediante la coordinación entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Civil Municipal y la propia comunidad educativa, a fin de resguardar el patrimonio de los centros escolares durante el receso de actividades.

El director de Educación Municipal, Omar García Oliveros, explicó que estas acciones derivan de lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), los cuales establecen la necesidad de reforzar la vigilancia en los planteles durante los periodos vacacionales.

Indicó que, además del apoyo de las corporaciones de seguridad, se promoverá la participación activa de madres, padres de familia y personal educativo para mantener presencia y supervisión en las escuelas.

En ese sentido, los Consejos Municipales de Participación Social trabajarán de manera coordinada con los consejos escolares de cada plantel, con el fin de organizar los recorridos de vigilancia y asegurar el resguardo del equipo e infraestructura educativa durante las vacaciones.