Inicia PC recorridos de fincas en riesgo

La Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí inició un programa especial de supervisión en fincas catalogadas en riesgo dentro del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de evaluar su estado estructural y prevenir incidentes que pongan en peligro a quienes transitan y habitan en el Centro Histórico.

La dependencia informó que el plan contempla recorridos e inspecciones durante los próximos días para identificar inmuebles deteriorados y aplicar medidas preventivas, entre ellas acordonamientos y avisos de riesgo.

El encargado de despacho de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, reconoció que los reportes por fincas dañadas han ido en aumento y que atender esta problemática es un reto por tratarse mayoritariamente de propiedades privadas.

"Ha aumentado el reporte de fincas en riesgo en el primer cuadro de la ciudad. Nosotros acudimos, hacemos un levantamiento, determinamos el riesgo, acordonamos y se pone un aviso para peatones", explicó.

Sin embargo detalló que actualmente entre 15 y 30 inmuebles están bajo atención, con alrededor de 15 ya dictaminados con riesgo pese a las cifras dadas por la organización Nuestro Centro. Añadió que intervenir de manera directa no siempre es posible.

"No es un tema fácil porque normalmente son fincas propiedad privada; el Ayuntamiento no puede intervenir sin autorización expresa del propietario, que muchas veces no está localizable", señaló.

Pese a las dificultades, indicó que se trabaja en coordinación con Desarrollo Urbano, el Departamento Jurídico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución a la que se notifica en cada caso por tratarse de inmuebles con valor histórico.

También aseguró que ha habido casos de éxito, en los que propietarios localizados se han hecho responsables de la rehabilitación de sus edificios con las recomendaciones del INAH.

Polanco adelantó que en próximas semanas se dará a conocer un avance sobre la estrategia para enfrentar de manera integral el deterioro de estas construcciones históricas.