Inician reparación de daños en la Vía Alterna (video)

Destrozos en la estructura de soporte de rejillas, hundimiento de concreto y saturación de lodo y piedras, fue lo que encontraron los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado (Seduvop), luego de iniciar la reparación del tramo colapsado que abarca dos carriles de la Vía Alterna.

Este martes, trabajadores de la construcción comenzaron a diagnosticar la zona, y en la revisión encontraron ya muy dañada la caja recolectora de agua, que fue construida durante los años de edificación del inmueble que utiliza la Secretaría de Salud del Estado.

Aunque el Gobierno del Estado informó que hay un cierre parcial de la vialidad, implementado por los trabajadores de la construcción, lo cierto es que desde el principio ya estaba suprimido el paso, porque era imposible circular y alguien colocó señalización para evitar la circulación de automóviles y camiones por los carriles afectados.

Los trabajadores de la Seduvop demolerán una parte de la caja recolectora afectada y sustituirán la base de soporte, para fabricar y volver a colocar las rejillas en la zona que resultó perjudicada.

El trabajo de reemplazo durará unos cuantos días, y deberá quedar listo antes de una semana, según se estima.