Habilitan operativo en Vía Alterna tras deslaves

Derivado del desprendimiento de rocas y tierra registrado esta madrugada en la Vía Alterna, en dirección de Antonio Rocha Cordero hacia la Zona Industrial, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) informó que el tramo afectado fue construido por el Gobierno Federal y ya había presentado un problema similar con anterioridad.

Informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del incidente, el Gobierno del Estado, a través de la Seduvop, en coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), desplegó labores inmediatas de abanderamiento y de valoración técnica para garantizar la seguridad de la zona.

"El operativo se mantendrá activo hasta la conclusión de los trabajos técnicos, priorizando en todo momento la seguridad vial y la movilidad de las y los automovilistas", dijo la dependencia.

"Asimismo, se reitera que este tramo no guarda relación alguna con la Vía Alterna construida por esta administración estatal, la cual, mantiene firme su objetivo de desahogar el tráfico de la carretera 57, beneficiando diariamente a miles de conductores", dijo la Seduvop.

