Habilitan operativo en Vía Alterna tras deslaves
La Seduvop informó que es una tramo construido por el Gobierno Federal
Derivado del desprendimiento de rocas y tierra registrado esta madrugada en la Vía Alterna, en dirección de Antonio Rocha Cordero hacia la Zona Industrial, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) informó que el tramo afectado fue construido por el Gobierno Federal y ya había presentado un problema similar con anterioridad.
Informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del incidente, el Gobierno del Estado, a través de la Seduvop, en coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), desplegó labores inmediatas de abanderamiento y de valoración técnica para garantizar la seguridad de la zona.
"El operativo se mantendrá activo hasta la conclusión de los trabajos técnicos, priorizando en todo momento la seguridad vial y la movilidad de las y los automovilistas", dijo la dependencia.
"Asimismo, se reitera que este tramo no guarda relación alguna con la Vía Alterna construida por esta administración estatal, la cual, mantiene firme su objetivo de desahogar el tráfico de la carretera 57, beneficiando diariamente a miles de conductores", dijo la Seduvop.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Habilitan operativo en Vía Alterna tras deslaves
Redacción
La Seduvop informó que es una tramo construido por el Gobierno Federal
Prevén lluvias por la tarde y noche de este lunes
Pulso Online
Conoce el pronóstico para las cuatro zonas del estado este 15 de septiembre