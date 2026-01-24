Iniciará en Praderas del Maurel "Enchúlame la Colonia"

Praderas del Maurel será la primera colonia de Soledad de Graciano Sánchez, en ser intervenida con el programa estatal "Enchúlame la Colonia", informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, al señalar que el arranque se dará tras el trabajo previo de diagnóstico realizado por el Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado.

El edil explicó que la selección de esta zona se derivó de recorridos en campo y de la identificación de necesidades prioritarias en materia de servicios básicos y entorno urbano, lo que permitió establecer las primeras acciones del programa en el municipio.

Navarro Muñiz adelantó que el proyecto se ampliará de manera gradual a otras colonias, con el objetivo de atender directamente a familias y sectores considerados como más vulnerables, mediante intervenciones integrales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

Con este arranque, el Ayuntamiento de Soledad busca fortalecer la atención territorial y la coordinación con el gobierno estatal para la ejecución de programas enfocados en el mejoramiento urbano y social.

