Iniciativa de paridad de género en el Ejecutivo aún no llega a Congreso

La posible inclusión de la paridad de género en todos los cargos públicos, incluida la gubernatura del estado, representaría una oportunidad histórica para San Luis Potosí.

Sin embargo, la iniciativa que prepara el Ejecutivo Estatal aún no ha sido enviada al Congreso del Estado, confirmaron las integrantes de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

El proyecto forma parte de la reforma electoral que elabora la Secretaría General de Gobierno y busca garantizar que, en 2027, la persona que suceda al gobernador Ricardo Gallardo Cardona sea una mujer, siguiendo la línea de paridad que promueve el gobierno estatal.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, destacó que sería “padrísimo” que San Luis Potosí se sumara a las entidades que ya han tenido mujeres gobernadoras, pero insistió en que hasta el momento no ha llegado ningún documento formal al Congreso.

“Es muy importante decirles que si decimos que es tiempo de mujeres, pues yo creo que es tiempo de mujeres. No ha llegado ninguna iniciativa al Congreso, pero vale la pena presentarla con mujeres. En nueve estados todavía no ha habido gobernadoras; sería padrísimo que San Luis tuviera una”, expresó la diputada priista.

Por su parte, la legisladora de Morena, Nancy Jeanine García, consideró que el tema deberá analizarse con seriedad una vez que se conozca el contenido de la propuesta, sobre todo ante la reforma electoral federal que se discutirá en los próximos meses.

“Sí es necesario hacer algunos ajustes, pero no podríamos puntualizar hasta conocer la propuesta. Seguramente en lo que resta del año y hacia 2026, cuando baje esta iniciativa, tendremos que tomar criterios serios sobre lo que más convenga”, señaló.

García precisó que Morena no ha definido una postura, pues el análisis dependerá de cómo se armonice la propuesta local con los cambios federales; “si va en sentido de modificación interna estatal, tendremos que ver que empaten las disposiciones con lo que venga desde la federación”, añadió.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo Estatal potosino, la reforma podría presentarse antes de que concluya el año, a fin de que las nuevas reglas en materia de paridad estén vigentes rumbo al proceso electoral de 2027.