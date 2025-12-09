"Iniciativa del Ceepac cierra puerta a la ilegalidad"

La iniciativa del Ceepac para la paridad de género, mediante la alternancia en el 2027 en la candidatura a la gubernatura, es un parteaguas para cerrar "la puerta a cualquier salida o escapatoria legaloide para nuevamente burlar la norma", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Si bien no hizo referencia a ningún caso, en las elecciones del 2024 José Reyes "Reyitos" Martínez Rojas, candidato del PVEM se postuló con género femenino para participar en la candidatura a la presidencia municipal de Venado cuando inicialmente lo hizo como hombre. Desde entonces y por petición por escrito ante el Ceepac, se le debe reconocer como mujer, es decir, la primera alcaldesa de la comunidad LGBTTIQ+ en San Luis Potosí.

"Luego sucede que no se tiene de manera particular, especifico y concreto el diseño de la norma, siempre hay algunas salidas legaloides para poder burlarlo", declaró el entrevistado.

Torres Sánchez subrayó que una vez estudiado y actualizado el planteamiento, ya no habrá ningún tipo de interpretación, porque contempla especificaciones y nace como un acto de justicia social, histórica y democrática en favor de las mujeres.

Cuestionado sobre si el Gobierno del Estado presentará una iniciativa similar, tal como lo había adelantado en meses anteriores, respondió que propondrá "mociones de otros temas" y trabajará con otras propuestas.

"Yo en lo personal, es que aplaudo la iniciativa en concreto, la relacionada con el asunto de la paridad de género. De verdad que se trata de un acto de justicia para la mujer, de ocupar de manera funcional y efectiva el cargo público y democrático más importante, que es la gubernatura de San Luis Potosí", concluyó.