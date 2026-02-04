Iniciativa salarial para policías llega al Congreso

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, envió formalmente al Congreso del Estado la iniciativa para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para las y los policías municipales del estado, con lo que la propuesta pasa al trámite legislativo.

El documento ya fue turnado al Poder Legislativo, donde deberá ser analizado y dictaminado por las comisiones correspondientes antes de su eventual votación en el Pleno.

La iniciativa plantea que ningún elemento de seguridad municipal, en los 59 ayuntamientos, perciba un ingreso inferior a ese monto, sin afectar a quienes actualmente reciben un salario mayor.

El Ejecutivo estatal había adelantado esta propuesta en semanas previas como parte de su discurso de fortalecimiento a la seguridad pública; sin embargo, con su envío oficial al Congreso se abre el debate legislativo sobre el impacto presupuestal que tendría para los municipios, particularmente aquellos con menores ingresos propios.

Iniciativa entregada al Congreso.

De acuerdo con lo planteado, el salario mínimo funcionaría como una base obligatoria, con el argumento de dignificar la labor policial y homologar condiciones mínimas en el estado.