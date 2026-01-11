Innecesario auditar al Interapas tras renuncia de Jorge Daniel Hdz.

La solicitud de una auditoría especial al Interapas tras la renuncia de su director general, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, generó diferencias en el Congreso del Estado, luego de que el diputado Rubén Guajardo Barrera, secretario de la Comisión del Agua, consideró innecesaria la propuesta planteada por su homólogo Luis Fernando Gámez Macías.

Guajardo Barrera señaló que, aunque cualquier ente puede ser auditado en cualquier momento, el organismo operador del agua, ya se encuentra sujeto a revisiones permanentes, por lo que una auditoría adicional representaría un doble trabajo y un gasto innecesario. Indicó que corresponde al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) actuar conforme a los tiempos que marca la ley.

En contraste con la postura de Gámez Macías, quien calificó como un "fracaso rotundo" la administración del exdirector, Guajardo Barrera defendió la gestión de Hernández Delgadillo y afirmó que realizó un buen trabajo al frente del organismo. Aseguró que su salida obedece a temas personales y no a una falta de resultados.

El legislador rechazó además que el tema del agua deba politizarse y sostuvo que será el tiempo el que determine el desempeño de la administración que concluyó. Añadió que la atención debe centrarse en la designación de una nueva persona titular y en la solución de los problemas de abasto que enfrenta la zona metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí