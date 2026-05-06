INPI no tiene sede propia en SLP, denuncia el OIM

El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) denunció que en San Luis Potosí no existe una oficina operativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ni canales de contacto para la atención de la población, situación que atribuyó al titular en el estado, Mario Alberto Godoy Ramos. En contraste, legisladores de Morena, afirmaron que la dependencia sí brinda servicios, aunque sin una sede propia.

La diputada Nancy Jeanine García Martínez dijo desconocer el señalamiento y evitó confirmar la inexistencia de oficinas. Señaló que, en su experiencia, el titular del INPI ha mantenido cercanía con la población, aunque admitió no tener certeza sobre la infraestructura o medios de contacto disponibles. Sostuvo que, como cualquier dependencia, el instituto debería contar con oficinas y números de atención, y consideró que la situación debe aclararse directamente con el funcionario.

Sobre el riesgo que implica para comunidades indígenas no contar con un punto físico de atención, la legisladora reconoció la importancia de la comunicación institucional, especialmente en zonas con limitaciones de conectividad. Indicó que ha tenido conocimiento de acciones de difusión del INPI a través de radio comunitaria en la región huasteca.

Por su parte, el diputado José Roberto García Castillo aseguró que las áreas de atención a pueblos indígenas "están trabajando" y defendió la labor de Godoy Ramos, a quien —dijo— ha visto recorrer municipios con población indígena. No obstante, confirmó que el INPI no cuenta con una oficina independiente en la entidad.

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Explicó que actualmente la atención se brinda desde instalaciones de la Secretaría de Bienestar, bajo un esquema que, afirmó, responde a la política de austeridad para evitar gastos en renta de inmuebles y destinar recursos a la población.

La denuncia del Observatorio, encabezada por Juan Felipe Cisneros Sánchez, señala que la dirección oficial del INPI en San Luis Potosí —ubicada en Humboldt 320, colonia Del Valle— no existe físicamente, que no hay número telefónico disponible y que tampoco es posible localizar al representante estatal. Advirtió que esta situación contraviene la Ley del INPI, que establece la existencia de oficinas de representación para garantizar la atención a pueblos indígenas, lo que, afirmó, no está ocurriendo en el estado.