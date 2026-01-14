Inseguridad en las carreteras, el mayor reto de transportistas

Antes que el precio del combustible, el mayor reto que enfrenta el autotransporte mexicano, es la inseguridad pública, porque muchos de ellos han perdido la vida o los golpean y les han robado camiones con todo y su carga, advirtió el presidente Nacional de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) Elías Dip Ramé.

Afirmó que indiscutiblemente, era mejor en el aspecto operativo, la Policía Federal que desapareció el sexenio pasado, porque si bien la Policía Federal de Caminos arañaba a los transportistas, la Guardia Nacional les arranca el pedazo.

Dijo que hay cientos de incidentes que los transportistas han vivido en las carreteras mexicanas, no solamente en el estado de San Luis Potosí, sino a nivel nacional, donde la estadística se cuenta por miles.

Advirtió que la seguridad es un factor importantísimo que el Gobierno Federal debe atender con mayor prontitud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que a ese respecto, la Guardia Nacional enfrenta dos problemas serios, uno de ellos derivado de que les falta capacitación a sus elementos, porque aunque tengan buena voluntad desconocen el trabajo que le corresponde a un policía federal, las carreteras tienen elementos que ellos ni siquiera saben leer porque hasta representan guías y muchas veces sancionan porque ven cualquier cosa que ellos consideran que está mal e intercambian el inexistente motivo de sanción por una extorsión.