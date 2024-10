Minimiza Galindo inseguridad en la capital potosina

El alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos afirmó que hay “alguien” tratando de difundir una campaña, por medio de fotos y videos en redes sociales, de que en San Luis hay un alto nivel de inseguridad, supuesto que negó rotundamente como edil y como experto en seguridad.

“Llevamos un par de semanas de que alguien está tratando de difundir una campaña de alta inseguridad en la ciudad, con fotos y videos que circulan en redes sociales, a mí me mandan ese material y he pedido los datos de las víctimas para hablar personalmente con ellas, pero esas víctimas no existen”, comentó ante residentes de Villa Campestre, fraccionamiento donde ayer se aplicó el programa Domingo de Pilas con Mi Gobierno.

“Hace poco acudí al domicilio de una presunta víctima de robo de camioneta en Las Lomas, le pregunté a la señora: ‘Oiga, ¿le robaron su camioneta?’... y me respondió ‘No, no me la robaron’, y le dije: ‘¿Y sí sabe que anda circulando un video?’... ‘Sí, pero no es cierto’.

“Hay una campaña, no sé por qué, quizás le tienen miedo a Enrique Galindo, ni siquiera estamos en elecciones, si estuviéramos, vuelvo a ganar, ni modo, pero no estamos en ese supuesto”, agregó el presidente municipal.

Comentó que en ciudades como Celaya, Guanajuato; Pinos, Zacatecas y Ojuelos, Jalisco, que están muy cerca de San Luis Potosí, “hay broncas durísimas”, pero que aquí “las cosas están tranquilas, lo digo como alcalde y como experto de seguridad, por supuesto, no podemos bajar la guardia, seguiremos trabajando en el tema”.