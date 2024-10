AFECTA A PENSIONES DÉFICIT DE 1,200 MDP

La Dirección General de Pensiones enfrenta un déficit de mil 200 millones de pesos, entre los pagos de retiro que debe hacer y los ingresos que recibe, reconoció Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección General de Pensiones.

En entrevista con Pulso Online, el funcionario indicó que la dependencia concilia con la Secretaría de Finanzas el monto del adeudo que tiene el gobierno del estado y que podría ser cercano a cinco mil millones de pesos.

Sobre los procesos penales por presuntos desvíos, el entrevistado indicó que ya hay acuerdos para la reparación del daño con los detenidos, en los que aceptan entregar dos propiedades por un valor de 32 millones de pesos.

No sólo es la deuda

—¿Qué encuentra en la DGP cuando entra, director?

—Quiero empezar con algunas reseñas básicas. Damos servicio a 21 mil trabajadores activos y alrededor de 8 mil pensionados. La Dirección General de Pensiones está dividida en tres sectores: el burócrata, la Sección 52 y la Sección 26 del SNTE. Cada uno tiene reglamentación y aportaciones diferentes. Por ejemplo, este año, la Dirección de Pensiones tiene obligaciones por alrededor de 3,000 millones de pesos, pero nuestros ingresos por aportaciones son de solo 1,800 millones. Esto nos deja con un déficit para enfrentar estas obligaciones.

Siempre se ha dicho que existe una deuda del gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas con la Dirección de Pensiones, y que esta es la “caja chica” del gobierno. La realidad es que no es así. Un burócrata, tras 30 años de aportación, da alrededor de 300,000 pesos a la Dirección de Pensiones, pero cuando se pensiona, recibe un promedio de 30,000 pesos mensuales, lo que significa que en 10 meses ya ha recuperado lo que aportó. Hoy en día, el promedio de vida es de 75 años, y muchos se pensionan a los 46 o 50 años, lo que implica que hay que subsidiar esos costos por más de 25 años.

La Secretaría de Finanzas tiene una deuda de 5 mil millones de pesos con la Dirección. Yo les digo que si la SF nos pagará todo hoy ese dinero únicamente, nos serviría para quizá poco más de un año y entonces, ¿cómo le vamos a seguir con obligaciones?

Aquí es donde debemos de hacer conciencia y como yo les he dicho a los sectores que están representados en la Junta Directiva el 7% de las aportaciones que hace un trabajador en activo de los burócratas es insuficiente.

La Ley de Pensiones dice que toma en cuenta únicamente el tiempo trabajado que son, damas 28 años, caballeros 30 años, pero no dice la edad, entonces si se están pendientes a partir de los 46 años y el promedio de vida, es de 75 incluso tenemos, tenemos gente que rebasa los 90 años rayándole a los 100 años entonces tenemos ese déficit.

—¿Y qué otros desafíos financieros enfrentan?

—Otro problema es que no tenemos un tope de pensión. Hay personas que ganan pensiones de 100 mil pesos. En muchos sistemas de seguridad social, hay un límite de pensión, por ejemplo, 10 unidades de medida y actualización, lo que en 2024 es aproximadamente 32 mil 500 pesos. Pero aquí no tenemos ese tope, lo que aumenta los costos.

No solamente es la deuda que tiene la Secretaría de Finanzas, también son los altos costos que tienen las nóminas

Deuda: monto incierto

— ¿Por qué crece a tal tamaño esa deuda? ¿Se dejó verdaderamente de pagar?

—Es que está mal planteada esa deuda. El sector telesecundaria se descapitaliza, lo que quiere decir que mis ingresos no son suficientes contra mis obligaciones. La nómina de Telesecundaria en 2024 cuesta 54 millones de pesos y sus ingresos por aportaciones son 12 millones de pesos. Estamos hablando de una diferencia muy abismal. La nómina de burócratas cuesta 120 millones de pesos mes a mes, y sus aportaciones rondan los 60 millones de pesos.

Entonces, cuando hablan de que ha aumentado la deuda, yo les digo que las telesecundarias ya no tienen fondos, pero mes a mes, no hay un solo mes que se les haya dejado de pagar. Sin embargo, no se les ha adeudado una sola nómina.

Con la nueva secretaria de Finanzas, nos hemos sentado con ella y su equipo para hacer los amarres contables y determinar realmente cuánto es la deuda.

—¿Y no tienen en este momento el dato?

—No tenemos en este momento el dato. Lo que sí te puedo decir, y vuelvo a reiterar, es que vamos a suponer que debieran 10 mil millones de pesos. La Ley de Pensiones dice que cuando los fondos se descapitalizan, el gobierno del estado es un responsable solidario.

—¿La conciliación de cifras que se realiza actualmente con la Secretaría de Finanzas modificaría la cifra de los pasivos? ¿Podría ir a la baja?

—No lo sabemos, hasta estar sentados. Muy seguramente puede ir a la baja

Reparación

—¿En pasadas administraciones hubo distracción de dinero?

—Sí. por eso se presentaron las denuncias, nosotros como Dirección de Pensiones únicamente narramos los hechos, entregamos y aportamos las pruebas.

—¿Los detenidos hoy son los únicos involucrados?

—Eso nosotros no lo definimos, la Dirección de Pensiones entrega la información la Fiscalía es quien determina

—¿Habrá más detenidos?

—No lo sé, porque nosotros no podemos visualizar más allá de las situaciones, nosotros entregamos los elementos, enumeramos los hechos, los manifestamos y quizá de los hechos que nosotros relatamos pues dentro de las investigaciones de las carpetas que abre la propia Fiscalía ellos le pueden solicitar información a diferentes instituciones, tanto locales, federales y bancarias.

—¿Se había mencionado la posibilidad de que los detenidos devolvieran algún monto a través de la figura de reparación? ¿Pensiones ha recibido algo?

—Sí, a través de la Fiscalía hemos recibido dos inmuebles en reparación del daño: uno valuado en 11 millones de pesos y otro en 12 millones de pesos, sumando 23 millones en total.

—¿Qué hacen con esos inmuebles?

—Primero, se somete a la Junta Directiva para identificar a qué sector se les debe devolver el dinero, ya que hay una carpeta de investigación por 183 millones y otra por 23 millones. Una vez identificado el sector afectado, se decide el destino del dinero si los inmuebles se venden.

Buena paga

—¿Es cierto que el Ejecutivo no solo no paga a pensiones el porcentaje que le corresponde aportar, sino que tampoco el que le retiene a los trabajadores?

—A ver, esa pregunta va de la mano con la respuesta que te he comentado inicialmente. Las nóminas se pagan puntualmente, ¿no? Una de nuestras fuentes de financiamiento es lo que nos paga Finanzas, entonces, por ende, eso es totalmente erróneo

—También he escuchado que los abonos que les descuentan de sus sueldos por concepto de préstamos tampoco los entregan ¿Es cierto?

—Si la nómina de pensiones de burócratas cuesta 120 millones de pesos y por concepto de aportación sobre lo patronal nos ingresan 60 millones de pesos, entonces Finanzas tiene que aportar los otros 60 millones y cuando hablo de 60 millones que aportan, pues ahí vienen lo que se les está descontando a los trabajadores.