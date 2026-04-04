Inspeccionan instalación de juegos mecánicos en la Fenae

La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez realizará recorrido de inspección preventiva en el área donde ya se instalan los juegos mecánicos, durante los dias en que se desarrolle la Feria Nacional de la Enchilada ( Fenae) 2026.

Martín Bravo Galicia titular de la dependencia informó que buscan verificar que las atracciones cumplan con las condiciones necesarias al estar operando.

Señaló que para autorizar el funcionamiento de los juegos mecánicos es obligatorio que los responsables presenten un seguro de responsabilidad civil, así como la memoria de cálculo estructural que garantice la resistencia y capacidad de cada instalación, priorizando la seguridad de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Indicó que algunas de estas estructuras tienen la capacidad de soportar entre 40 y 60 personas, lo que implica un peso significativo, por lo que también se requiere la validación de un perito en estructuras que avale su correcto funcionamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subrayó que se revisa cada aspecto, desde la instalación hasta la operación de los juegos, con el objetivo de mantener el saldo blanco que ha caracterizado a esta feria y prevenir cualquier incidente.

De igual manera, añadió que durante estos recorridos también se supervisan los tanques de gas, las áreas de la Muestra Gastronómica y las estructuras metálicas utilizadas por los comercios para ampliar sus espacios, asegurando que cumplan con las condiciones adecuadas para recibir a los asistentes.