Instalarán filtros sanitarios en Soledad; buscan inhibir la presencia de personas en las calles

A partir de este fin de semana se instalarán filtros sanitarios en distintos puntos del municipio de Soledad en el que se contará con el apoyo de dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, a fin de reducir la movilidad de personas en el municipio, anunció el alcalde de Soledad Gilberto Hernandez Villafuerte.

Los filtros sanitarios estarán conformados por personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Policía Metropolitana, Secretaría de Salud y la Guardia Nacional.

Explicó que los filtros sanitarios se instalarán en calles y avenidas principales de la cabecera municipal y colonias del municipio, pero no serán fijos; en éstos se tomará la temperatura de personas y de automovilistas, se preguntará el motivo del por qué no están en sus hogares y si no hay un motivo entonces se les conminará a que acaten la disposición.

Dijo que es necesario extremar medidas de precaución para detener la cadena de contagio, por ello, las acciones son más estrictas, con el pleno respeto de los derechos humanos.

"Hay personas que tienen que salir a cumplir con sus trabajos, a comprar medicina, alimentos, artículos de primera necesidad, pero hay otras que simplemente lo hacen sin motivo alguno, se ponen en riesgo y al mismo tiempo a sus familias", expresó Hernandez Villafuerte.