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Instalarán una pantalla gigante en Fundadores

Por Rolando Morales

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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Instalarán una pantalla gigante en Fundadores

El alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró que sí se realizarán transmisiones de partidos del Mundial FIFA 2026 en la Plaza de Los Fundadores, pese a los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la posibilidad de descartar actividades en esta sede por presuntas condiciones estructurales.

Durante la presentación de las actividades contempladas para el Mundial 2026, el edil capitalino aseguró que la plaza se encuentra en condiciones óptimas, luego de los estudios realizados por el Colegio de Ingenieros y la Facultad de Ingeniería, además de señalar que el espacio ya fue sometido a prueba durante el más reciente Festival San Luis en Primavera.

Galindo Ceballos explicó que, como medida preventiva para proteger la zona, el acceso será limitado a tres mil personas y únicamente en partidos considerados clave, como la inauguración, los encuentros de la Selección Mexicana y la final, podría implementarse un sistema de control adicional.

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