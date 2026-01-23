Interapas gastará 380.3 mdp en energía eléctrica

El organismo Interapas proyecta para el ejercicio fiscal 2026 un gasto de 380.3 millones de pesos únicamente en el pago de energía eléctrica, rubro que se mantiene como el más oneroso dentro de su presupuesto total, aprobado por un monto global de 1 mil 979 millones 809 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Del documento se desprende que el costo de la energía eléctrica —principalmente para la operación de pozos, rebombeos y plantas tratadoras— representa casi una quinta parte del gasto total del organismo, superando incluso la inversión directa en obra pública hidráulica contemplada para el próximo año.

En materia de servicios personales, Interapas prevé destinar 336.7 millones de pesos, que incluyen sueldos, salarios, prestaciones contractuales, jubilaciones y estímulos económicos tanto para personal de confianza como sindicalizado, con un ajuste general alineado a la inflación estimada del 4 por ciento.

Otro de los conceptos relevantes es el relacionado con el sistema El Realito, ya que el organismo tiene programado un pago de 176.3 millones de pesos por contraprestaciones de los tramos T2 y T3, además de que una parte importante de sus ingresos proyectados proviene de aportaciones municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, asociadas precisamente a este sistema, por un monto superior a los 612 millones de pesos.

En cuanto a inversión pública, el presupuesto contempla 334.2 millones de pesos para obra hidráulica y sanitaria, financiados con recursos federales, municipales y generación interna de caja, a través de programas como PRODDER, PROSANEAR y PROAGUA, así como obra con recursos propios.

El documento financiero también revela que Interapas deberá cubrir 200 millones de pesos por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), además de 3.4 millones de pesos en intereses y comisiones de la deuda pública, lo que refleja una presión adicional sobre sus finanzas.

Pese a este panorama, el organismo plantea un presupuesto equilibrado, ya que los ingresos y egresos proyectados para 2026 son idénticos, sin registrar déficit, bajo un esquema de austeridad, racionalidad del gasto y disciplina financiera, según se establece en el propio documento oficial.