Interapas ignora reportes de colonos de Aguaje 2000

Habitantes de la cerrada Presa Huapango, en el fraccionamiento Aguaje 2000 no han obtenido una respuesta favorable del Interapas tras tener cinco años padeciendo un brote de aguas negras a causa de un colapso de drenaje en la zona, el cual ha sido reportado en múltiples ocasiones.

El problema afecta de manera directa a tres domicilios, entre estos el de la señora Beatriz García, residente del número 519, quien ha tenido que irse a rentar a otro lado debido al fétido olor.

Señaló que en este tiempo, tanto ella como sus vecinos, han reportado el colapso ante la autoridad en mención. Apenas el pasado 22 de mayo reportó mediante un video las condiciones actuales del problema, pero han sido ignoradas por el organismo.

“La última vez que yo fui a preguntar, aproximadamente hace un mes, me dijeron que me avisarían ya cuando tuvieran fecha. Pero siempre es un pretexto u otro. En esta vez me dicen que por las lluvias se les complica el trabajo de reparación” reprochó

Aseguró que la tubería está colapsada y teme que el agua se esté llevando la tierra que está bajo las viviendas, pues en su casa ya no tiene ninguna salida de agua.

“Tengo folio tras folio de reportes. Como vivimos en un andador y solo somos tres o cuatro afectados, nos están ignorando. Y yo entiendo que tengan mucho trabajo, pero ya tenemos 5 años con ese problema”.

El agua se percibe de un color verdoso y la fetidez es insoportable, quienes viven en el sitio, no pueden abrir sus ventanas porque se impregna al interior; con las lluvias la situación empeora, sin embargo, siguen expuestos al foco de insalubridad.