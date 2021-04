Interapas le ha fallado a la gente: Octavio

En evento efectuado en la colonia Los Silos, al oriente de la capital potosina, el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, anunció que en su gobierno habrá inversión sin precedente, para que a las familias potosinas no les falte el servicio de agua potable.

“El Interapas le ha fallado a la gente, por eso es un compromiso de apoyar al gobierno municipal que encabezará Enrique Galindo Ceballos, para rehabilitar la red de agua potable de la ciudad, así como el sistema de pozos en las colonias y revisar el contrato de abasto proveniente de la presa El Realito”, detalló.

Pedroza Gaitán dijo que así como en Los Silos y varias colonias de la ciudad, llegan puntualmente los recibos de agua, pero carecen del servicio y ello se debe a que el 70 por ciento del agua se desperdicia por fugas en la red.

"Está bien que ante una emergencia, se recurra a contratar una pipa, pero no todas las semanas, porque estamos pagando doble y no estamos recibiendo el agua que es un derecho natural de las personas y voy a decirlo con toda contundencia, Interapas no está cumpliendo, le está fallando a la gente, es una estructura burocrática donde hay grandes fugas de agua y de dinero y esto hay que resolverlo de una vez por todas", explicó.

Pedroza Gaitán también lamentó que hay candidatos que se están aprovechando de la necesidad de la gente y están ofreciendo pipas de agua a cambio de que voten por ellos, lo cual dijo "es no tener vergüenza", dado que el agua es un derecho humano que no debería condicionarse a cambio de nada.

Por su parte, el candidato a la alcaldía capitalina por la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Enrique Galindo Ceballos, coincidió en que esta problemática de escasez de agua es una de las necesidades que atenderán, por eso la importancia de trabajar de la mano con el próximo gobernador que será Octavio Pedroza, para que juntos puedan atender las necesidades de la población, además del apoyo que se tendrá con los diputados locales y federales, donde se requiere hacer equipo para que desde el Poder Legislativo Federal y Estatal se etiqueten los recursos para invertirlos en este tipo de obras.

Posterior al evento, Octavio Pedroza y Enrique Galindo junto con la candidata a la diputación federal por el VI Distrito, Karina Benavides Ávila y del candidato a la diputación local por el VIII Distrito, Luis Gerardo Aldaco Ortega, recorrieron el tianguis que se instala en la colonia Los Silos, donde saludaron a los vecinos y comerciantes, a quienes presentaron sus propuestas y solicitaron su voto para el 6 de junio.