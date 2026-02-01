Interapas llama a proteger tuberías
Durante la temporada invernal, no deben perderse los hábitos de cuidado del agua
Debido a la llegada del frente frío número 32, Interapas hace un llamado a los usuarios a proteger las tuberías y medidores de agua que se encuentran al descubierto, con el fin de prevenir fugas y desperdicio del recurso.
Cuando el agua dentro de las tuberías se expone a temperaturas muy bajas, puede congelarse y aumentar su volumen, lo que provoca presión interna y posibles daños en las instalaciones.
Por ello, se recomienda cubrir tuberías y medidores exteriores con materiales aislantes como hule espuma, cartón, papel periódico, telas gruesas o plástico. En el caso de viviendas que permanecerán sin habitar por varios días, también se sugiere cerrar la llave de paso como medida preventiva.
Interapas recuerda que estas acciones sencillas ayudan a evitar afectaciones mayores en los hogares y contribuyen al cuidado del agua.
