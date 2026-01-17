Interapas, preparado para el "divorcio" de Soledad y Pozos

El alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que una eventual desincorporación de Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador de agua implicaría cambios importantes en la estrategia financiera y operativa, aunque aseguró que la capital está preparada para enfrentar ese escenario.

Galindo señaló que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación formal sobre los procedimientos de desincorporación. "Como presidente de la Junta de Gobierno no he recibido absolutamente nada", dijo, aunque confirmó que ha tenido pláticas con el alcalde de Soledad y que ambos coinciden en que cualquier separación debe realizarse sin afectar a la ciudadanía.

El alcalde comparó el proceso con un "divorcio" que debe darse de mutuo acuerdo, cuidando que quienes no sufran sean los ciudadanos. Explicó que la situación de Soledad y la de Villa de Pozos no es igual: Soledad forma parte del Interapas, mientras que Pozos mantiene una relación mediante un convenio contractual, por lo que su salida implicaría una ruta jurídica distinta.

Sobre la propuesta del Ejecutivo estatal de perdonar la cartera vencida en Villa de Pozos una vez que se concrete su desincorporación, Galindo afirmó que esa decisión ya no correspondería al Interapas ni a su Junta de Gobierno. "Ya cada quien va a revisar sus cuentas, analizar su viabilidad financiera y decidir lo que necesita. Esa será una decisión de cada presidente municipal", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí