Interapas retira del drenaje casi 100 kilos de grasa
Una fuga de aguas residuales se registró en la avenida Papagayos, en la colonia Las Julias, como consecuencia de un taponamiento en la red sanitaria ocasionado por la acumulación de grasa.
El problema fue atendido por personal de Interapas durante la noche del 20 de diciembre, luego de que el bloqueo provocara el incremento de niveles en la tubería y la salida de aguas negras en la vía pública.
De acuerdo con la información técnica proporcionada por el organismo operador, los trabajos se concentraron en la limpieza y desalojo de aproximadamente 250 metros de tubería sanitaria. Para ello, las cuadrillas intervinieron cinco pozos de visita a lo largo del tramo afectado, lo que permitió localizar el punto crítico donde se había formado el tapón que impedía el flujo normal de las aguas residuales.
Durante la intervención fue retirado un tapón de grasa con un peso superior a los 100 kilogramos, integrado por desechos sólidos y residuos grasos acumulados en la red.
La extracción de este material permitió reducir la presión interna del sistema, bajar los niveles de la red sanitaria y restablecer gradualmente su operación.
Interapas señaló que este tipo de obstrucciones representa una de las principales causas de fugas y colapsos en el drenaje sanitario, especialmente en zonas urbanas donde se descargan grasas domésticas y comerciales sin un manejo adecuado. La acumulación de estos residuos reduce la capacidad de conducción de las tuberías y genera afectaciones que requieren intervenciones nocturnas y el despliegue de personal especializado.
El organismo indicó que la atención inmediata de este tipo de incidentes busca minimizar riesgos sanitarios y daños a la infraestructura, al tiempo que reiteró la importancia de evitar el vertido de grasas y desechos al drenaje, ya que su impacto se traduce en fallas recurrentes del sistema y afectaciones directas a la población.
