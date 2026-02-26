logo pulso
Intervienen red de drenaje en la Col. del Valle

Los trabajos se realizan sobre la Av. Niño Artillero

Por Rolando Morales

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Intervienen red de drenaje en la Col. del Valle

Tras diversos reportes ciudadanos por fugas de aguas residuales, el Organismo Operador de Agua Interapas, informó que comenzaron los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario sobre la avenida Niño Artillero, en la colonia Del Valle, una vialidad clave por su conexión con servicios de salud y educativos en la zona poniente de la ciudad.

La intervención forma parte del paquete de obras con impacto social anunciado por Interapas, al atender un punto con fallas recurrentes en la red que afectaban a vecinos, usuarios y automovilistas.

De acuerdo con el organismo, la obra beneficia de manera directa al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y al entorno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre avenida Himno Nacional y Fray Alonso de la Veracruz, donde se sustituirán 70 metros lineales de tubería de drenaje sanitario para mejorar el funcionamiento del sistema y reducir riesgos de colapsos.

Durante la ejecución se mantiene la reducción del carril derecho con dirección a avenida Himno Nacional. Las autoridades recomiendan circular con precaución y atender la señalización preventiva colocada en la zona.

