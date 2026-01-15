Inversionistas aún apuestan por el T-MEC
No es el presidente de los Estados Unidos, pero sí los inversionistas, quienes se mantienen firmes para sostener el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), aseguró el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.
Dijo que para México y en particular San Luis Potosí, el T-MEC representa un activo importante para el crecimiento económico. Aseguró que las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, en relación a la irrelevancia de este tratado, no se ajustan a la realidad de los propios inversionistas norteamericanos quienes han manifestado su interés en mantener la relación comercial.
Agregó que México es el productor número uno de automóviles de América Latina, seguido únicamente después de Estados Unidos y por ello hay mucha atención y preocupación seguramente de los inversionistas americanos e interés de que la próxima negociación del T-MEC salga bien.
Aclaró que las relaciones comerciales entre la Unión Americana y en particular San Luis Potosí, ha permitido construir canales comerciales fuertes en los últimos años, lo que ha beneficiado a ambas economías, por lo que no debe minimizarse la importancia de los tratados comerciales, como el T-MEC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos
Pulso Online
Alejandro Zermeño ofreció al gremio beneficios "en la medida de las posibilidades"
Evita el PRI ahondar sobre veto a "Ley Gobernadora"
Martín Rodríguez
Señalan que el tricolor está a favor de que la vida política sea una oportunidad para todos los géneros
Uso de "factureras", de lo más recurrente en sector público, admite IFSE
Redacción
Auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, señaló Lecourtois López