Investiga el TEJA a 19 exfuncionarios por caso Red Metro
El proyecto tuvo diversas ilegalidades en su construcción.
En la actualidad, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), tiene ingresado el expediente relacionado con 19 exfuncionarios estatales, vinculados con el proyecto de la Red Metro, correspondiente a la administración pasada.
Así lo informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), quien aclaró que el órgano jurisdiccional impondrá las sanciones que considere pertinentes, de acuerdo con las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo sancionador.
"Hay algunos procedimientos que se enviaron al Tribunal Estatal de Justicia administrativa, entre ellos, obviamente el tema de los 19 funcionarios que están involucrados con el tema de la Red Metro", comentó.
Leopoldo Stevens Amaro, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda vivienda y Obras Públicas (Seduvop) en la administración carrerista, es uno de los principales imputados.
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En la actualidad, el exfuncionario está vinculado a proceso por ejercicio abusivo de funciones por el presunto desfalco de 250 millones de pesos, pero lleva a cabo el mismo en libertad y con la medida cautelar, de no acercarse a las oficinas centrales de la dependencia.
El gobierno estatal administrado por José Ricardo Gallardo Cardona ha sostenido que más que buscar el encarcelamiento de los ex servidores públicos, se pretende el resarcimiento del daño, a través de la recuperación de los millones de pesos malversados.
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Mantiene TEJA expediente contra 19 exfuncionarios por Red Metro
Rubén Pacheco
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