Investiga la CGE a titular de Sedarh

Bajo el alegato que se encuentra una investigación administrativa en curso, Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), atajó que, por el momento no puede referir nada acerca del presunto uso indebido de trabajadores de la dependencia en un inmueble de su propiedad.

Trabajadores de Sedarh denunciaron de forma anónima a Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo para realizar labores en un rancho de su propiedad con motivo de una fiesta privada.

El funcionario estatal reconoció que la Contraloría General del Estado (CGE) acudió a la sede oficial para entrevistarse con empleados, a fin de realizar sus investigaciones internas.

Sin embargo, matizó que hasta el momento dicho órgano de control no lo ha citado a declarar para conocer su versión de los hechos.

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