SLP

Investiga la FGE muerte de joven herido en zona universitaria

No ofreció más datos sobre el suceso en el que falleció el estudiante Jorge Eduardo

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 04:46 p.m.
A
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó esta tarde que lleva a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en calles de la zona universitaria de la capital potosina, donde un joven fue herido y minutos después perdió la vida.

La FGE no ofreció más datos sobre el suceso en el que falleció el estudiante Jorge Eduardo.

De acuerdo con la información inicial obtenida por la Policía de Investigación (PDI), el joven habría sido lesionado por personas desconocidas y recibió atención en un hospital, donde al poco tiempo se informó su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SEMELE) para la práctica de la necropsia de ley que permitirá conocer la causa real del deceso.

La FGESLP trabaja de manera coordinada con autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

