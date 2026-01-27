logo pulso
SLP

Investigan agresión a joven afuera de antro

Por Rubén Pacheco

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Investigan agresión a joven afuera de antro

Ya se inició una carpeta de investigación penal por la golpiza que recibió un hombre, a las afueras del antro Quack Quack, ubicado en la calle Independencia del Centro Histórico de la capital potosina.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la Policía de Investigación (PDI) acudió al hospital donde recibe atención médica, a fin de tomar su declaración y recabar indicios.

Precisó que, derivado de la primera recopilación de información de la PDI, se estableció que a causa de los golpes recibidos por varias personas afuera del establecimiento, sufrió un traumatismo craneoencefálico. 

La fiscal general explicó que derivado de la clasificación de las lesiones, es decir, si corresponden a agravios que ponen en riesgo la vida, se persigue de oficio por parte del Ministerio Público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En entrevista, subrayó que ya existe una línea de investigación sobre los responsables del ataque, pero aclaró que la víctima no fue agredida por personal del establecimiento. 

"Ayer fue de hecho la Policía de Investigación. Derivado de la misma lesión que presenta, es un traumatismo craneoencefálico derivado de golpes (...) requerimos la declaración del muchacho", complementó.

