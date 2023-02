Investigarán compra de terreno fangoso a sobreprecio para ampliación del aeropuerto de Tamuín

La ampliación del aeropuerto de Tamuín fue uno de los temas que abordaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona; en dicha reunión el mandatario estatal expuso que ya se cuenta con una inversión de 550 millones de pesos por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), pero que se requieren otros 150 millones de pesos por parte de la federación para la construcción de una carretera y posiblemente la compra de otro terreno.

“Ya no le costaría al gobierno federal los 550 millones para la ampliación del aeropuerto, se fue muy contento (AMLO), porque ya se le consiguió el tema con ASA”, aseguró.

Con respecto a la compra de un nuevo terreno para llevar a cabo las obras para modernizar el aeropuerto, las cuales incluyen la ampliación de la pista en mil metros, para que quede en 2.4 kilómetros, el mandatario explicó que el existente no se puede utilizar, ya que está ubicado en una zona fangosa.

Gallardo Cardona adelantó que la Fiscalía General del Estado (FGE) llevará a cabo una investigación por la presunta compra de ese terreno a sobreprecio, por parte de al menos tres exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la administración de Juan Manuel Carreras López, lo cual dijo, se le pidió por parte del Ejecutivo federal.

“Un terreno que no sirve porque es fangoso, no se puede construir ahí una pista, pero ellos lo compraron por 54 millones de pesos a un empresario de la Huasteca, el tema es que el terreno no vale ni 15, entonces ya hay un dolo de casi 40 millones de pesos”, detalló.