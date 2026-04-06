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Inviable, eliminar la cartera vencida de Interapas: EGC

Dice el presidente del organismo que sus recursos provienen de los usuarios

Por Rolando Morales

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Inviable, eliminar la cartera vencida de Interapas: EGC

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que el organismo operador de agua enfrenta actualmente dificultades financieras, al señalar que su funcionamiento depende casi en su totalidad del pago de los usuarios.

Durante su declaración, explicó que el organismo Interapas, no cuenta con subsidios, por lo que su principal fuente de ingresos es el cobro del servicio. En ese sentido, advirtió que propuestas como la eliminación de la cartera vencida no pueden analizarse como una medida simple, ya que implican definir de dónde provendrían los recursos para sostener su operación.

El edil indicó que, en caso de que el Congreso del Estado de San Luis Potosí plantee un programa para condonar adeudos, también tendría que establecer una fuente de financiamiento alterna, ya que cualquier modificación en las tarifas o esquemas de cobro impactaría no solo a la capital, sino a todos los organismos operadores del estado.

Sobre la posibilidad de eliminar la cartera vencida, Galindo Ceballos subrayó que no es una decisión que corresponda al Ayuntamiento ni al propio Interapas. Precisó que la única instancia con facultades para determinarlo es el Congreso local, a través de la ley de tarifas que se aprueba cada año, generalmente en diciembre.

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Asimismo, sostuvo que una medida de este tipo tendría que aplicarse de manera general en todo el estado y no solo en municipios como San Luis Potosí, Soledad o Villa de Pozos. Finalmente, reiteró que será el Poder Legislativo quien defina si una iniciativa de ese tipo es viable o no.

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